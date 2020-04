Case vacanze, positivo mercato Sardegna pre-pandemia

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Il mercato della casa vacanza, prima dell'arrivo della pandemia, stava dando segnali decisamente positivi. Anche in Sardegna. Lo dicono i dati relativi agli acquisti realizzati attraverso le agenzie Tecnocasa e Tecnorete. In generale mercato in lieve crescita rispetto all'anno precedente. Ma ci sono stati forti aumenti dei valori nella provincia del Sud Sardegna (+3,5%) seguita da quella di Sassari (+1,3%). Stabili le località della provincia di Nuoro e in lieve ribasso (-3,0%) quella della città metropolitana di Cagliari. Ottimi i risultati per Villasimius (+7% l'aumento dei prezzi), stabili i valori a Muravera, Costa Rei e Calasetta. Il secondo semestre 2019 ed il primo trimestre 2020 a Villasimius hanno portato un incremento delle compravendite per investimento e anche con accesso al credito.

Le tipologie edilizie più vendute sono state le villette a schiera con aree esterne (verande e piccoli spazi verdi attrezzati) ed i trilocali su unico livello tutti con budget compreso tra 120 e 180 mila euro. Gli acquirenti di queste tipologie sono prevalentemente sardi. Ci sono poi residenti in Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. Ci sono anche gli stranieri: francesi, svizzeri, inglesi e belgi. Movimenti anche a Costa Rei. Nel nord Sardegna tra le località in crescita c'è Olbia (+5,7%). Sono stabili Castelsardo, Alghero e Porto Torres.

In diminuzione dell'1,7% Budoni. Le località turistiche della provincia metropolitana di Cagliari hanno registrato un ribasso dei valori del 3%. Ma regge bene Pula: Santa Margherita e Chia sono le zone più ricercate. (ANSA).