Coronavirus: positivo medico base, pazienti verso quarantena

Un medico di base di Cabras, nell'oristanese, è risultato positivo al coronavirus. Lo conferma il sindaco Andrea Abis. "Abbiamo appreso e avuto conferma della positività di un medico di famiglia che fa ambulatorio a Cabras - spiega il primo cittadino - Sappiamo che il sanitario ha operato in sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale e contingentando gli ingressi in ambulatorio". Per i pazienti venuti in contatto con lui potrebbe prospettarsi la quarantena. "Scriverò alla Ats per richiedere la mappatura sierologica di tutte le quarantene attivate a Cabras e anche i test dei soggetti che il medico di base operante nel territorio comunale inoltrerà come segnalazione alla stessa Ats", precisa il sindaco. La Assl, nel frattempo, ha già iniziato a contattare i pazienti.

Complessivamente dall'inizio dell'epidemia sono 60 le persone messe in quarantena domiciliare - non a tutte è stato fatto il tampone - otto quelle risultate positive. Oltre al caso del medico, ieri è stato registrato anche un nuovo contagio in paese. "La cosa che mi preoccupa - ha detto in una diretta social il sindaco - è che questo paziente è stato male a metà marzo ed è risultato positivo ancora ieri, una conferma questa che il virus è subdolo e bisogna continuare a prestare la massima attenzione e rispettare le norme anche in vista della Fase 2".