25 aprile: pacifisti in piazza a Cagliari, 13 multati

"25 aprile, io esco e protesto". È lo striscione che hanno mostrato un gruppo di pacifisti scesi a manifestare in piazza Garibaldi, nel centro di Cagliari. Nonostante il gruppetto composto da 13 persone abbia mantenuto le distanze di sicurezza previste dalla normativa legata alla diffusione del coronavirus, non è passato inosservato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Cagliari e gli uomini della Digos. Tutti sono stati identificati. Per loro è scattata la sanzione per aver violato le prescrizioni sugli assembramenti e rischiano anche una denuncia per lo striscione che incita in qualche modo a disobbedire. Il blitz era stato preceduto da alcuni manifesti affissi lungo le strade cittadini.