Senza sussidi lavoratori precari scalo Alghero

Senza retribuzione da 5-6 mesi. E non hanno potuto percepire sussidi per l'emergenza coronavirus. È la situazione di un gruppo di lavoratori Sogeaal, società di gestione dell'aeroporto di Alghero, alle prese da anni con un contratto a tempo indeterminato e con la speranza di una stabilizzazione. "La maggior parte, dal 2012- spiegano gli stessi dipendenti - nei mesi di stop non può accedere ad alcun tipo di ammortizzatore sociale a sostegno del reddito".

A questo si aggiungono purtroppo altre situazioni: l'impossibilità -osservano - a partecipare a concorsi che richiedono l'iscrizione alle liste di collocamento, l'addebito delle addizionali comunali e regionali che generano buste paga a debito nei mesi in cui non si è sotto contratto. "Ad oggi - continuano - veniamo esclusi anche da tutti gli interventi che Stato e Regione hanno messo in campo per agevolare le stabilizzazioni, in quanto pur lavorando solo 5/6 mesi all'anno risultiamo inquadrati come lavoratori a tempo indeterminato, nonostante i contributi vengano riconosciuti solo per i mesi effettivamente lavorati e non per l'intero anno". Una richiesta di aiuto a chi può "prendere seriamente in considerazione le problematiche e garantire un futuro".