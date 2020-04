Ctm Cagliari, bus garantiti 25 aprile e 1 maggio

Il Ctm di Cagliari garantisce il servizio di trasporto pubblico anche sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, quando sono previste le linee circolari: "I" (Interna), "E" (Esterna), "L" (Litoranea) e la linea 9 con collegamento da Decimo a Cagliari e viceversa ogni ora. I percorsi e gli orari delle linee circolari saranno disponibili su www.ctmcagliari e sull'app Busfinder. L'azienda ricorda che "nell'ambito delle misure volte al contenimento del contagio del Covid-19, è consentita la salita a bordo solo dalla porta posteriore e che la vendita dei titoli di viaggio a bordo è sospesa.

All'esterno di ogni bus è indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere ammessi in contemporanea. Si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di mettersi in viaggio solo per le motivazioni consentite dalla normativa in vigore". Per informazioni su orari e percorsi è attivo, dalle 8:30 alle 18:30, il numero verde gratuito 800.078.870.