Zedda, trasferite all'Inps 823 pratiche per la cig

"A partire dal giorno 22 aprile sono state trasferite all'Inps 823 pratiche per l'erogazione di un importo totale di 1,6 milioni di euro". Lo dichiara l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda a proposito della tempistica di trasmissione delle domande dalla Regione all'Istituto di previdenza.

"E' evidente che l'aggiornamento delle domande nei sistemi Inps non ne ha consentito la visualizzazione in tempo reale, e ciò è stato utilizzato come elemento strumentale per fomentare una polemica politica senza senso - ha aggiunto con riferimento ai ritardi segnalati dalla sottosegretaria del Mise Alessandra Todde e, nell'Isola, dal Movimento Cinquestelle - infatti vogliamo rassicurare i lavoratori sulla correttezza e tempestività nella gestione delle pratiche".

"Accusare la Regione di non aver dato corso tempestivamente alla lavorazione delle pratiche per la cassa integrazione in deroga è falso - conclude l'assessora - come appare strumentale e goffo il tentativo di spostare l'attenzione sui ritardi del Governo nelle varie emergenze che investono la Sardegna e per le quali ad oggi siamo ancora in attesa di risposte concrete".