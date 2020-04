Coronavirus: "suolo pubblico gratis a bar e ristoranti"

Concessioni gratuite del suolo pubblico per garantire il distanziamento di sicurezza, favorendo l'allestimento di spazi esterni di bar e ristoranti in tutta la Sardegna. La proposta operativa arriva dal consigliere regionale del gruppo Cambiamo!-Udc Antonello Peru. "Ci avviamo verso la fase 2 e bisogna assumere da subito decisioni per aiutare un comparto legato al turismo, da due mesi chiuso e che sta subendo ingenti perdite economiche - osserva - Bar e ristoranti dovrebbero aprire dalla seconda metà del mese di maggio e per loro anche la riapertura rischia di essere un punto interrogativo.

Il riferimento è a tutti quei locali che hanno all'interno superfici ridotte e che sono quasi impossibilitati ad aprire garantendo le distanze di sicurezza. Per tutti questi bar, ristoranti e per i chioschi funzionali alla balneazione il pericolo concreto è di non riuscire a sostenere i costi della riapertura con incassi ridotti a causa della difficoltà nel garantire ai clienti di poter accedere al locale in totale sicurezza, proprio per gli spazi ridotti.

Consideriamo che senza consentire o agevolare il lavoro alle attività produttive non arriverà il gettito nelle casse ormai vuote e nei bilanci delle istituzioni. Anche sotto questo punto di vista questa scelta appare obbligata. Tra l'altro - aggiunge - con la riapertura ci troveremo a ridosso dell'estate e dunque con condizioni meteorologiche che favoriscono ancora di più l'allestimento di spazi esterni. Senza dimenticare che anche l'utilizzo di impianti di climatizzazione sono sconsigliati proprio perché favoriscono il contagio del Covid19".