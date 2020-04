Coronavirus: Solinas, 4 centri per indagine epidemiologica

I test anticorpali dell'indagine epidemiologica che prenderà il via la prossima settimana in Sardegna saranno processati in quattro piattaforme individuate a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo ha detto questa sera durante il punto stampa il presidente della Regione sarda Christian Solinas, precisando che una quinta piattaforma potrebbe essere attiva anche in Gallura.

"L'indagine, della quale parleranno meglio la prossima settimana i componenti del comitato scientifico - ha ribadito Solinas - riguarderà l'intero territorio regionale con campionature a partire dai paesi risultati sinora immuni (250 Comuni circa, ndr)".