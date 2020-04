Coronavirus: a Atzara Cc portano doni delle maestre ai bimbi

(ANSA) - NUORO, 24 APR - I bambini della scuola dell'infanzia di Atzara, con l'istituto chiuso per l'emergenza coronavirus, hanno ricevuto la visita dei Carabinieri che si sono resi disponibili a consegnare loro un piccolo regalo: una sorpresa con dei doni da parte delle loro maestre, Roberta e Angela.

Le docenti, seppur lontane, con il loro gesto hanno fatto capire ai bambini che loro ci sono, che l'affetto resta immutato e che la scuola è soprattutto relazione. L' auspicio delle due insegnanti per il futuro è che presto possano riabbracciare i loro piccoli alunni.

I militari dell'Arma hanno raccontato la sorpresa e l'emozione nei volti dei bambini che hanno percepito l'attenzione e l'affetto delle maestre. Un gesto reso possibile grazie alla disponibilità dell'Arma dei carabinieri che in questi giorni si è resa disponibile per la consegna in sicurezza anche di dispositivi tecnologici alle famiglie in quarantena. (ANSA).