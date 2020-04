Artisti all'opera su alture Supramonte in video del Mibact

Un'attività formativa dedicata alla pittura in un luogo carico di suggestioni e fascino lungo tutto il suo percorso. Il villaggio nuragico di Tiscali fra i Supramonte di Dorgali e Oliena, ha accolto la scorsa estate un gruppo internazionale di artisti che hanno raggiunto le alture che dominano la valle del Lanaitho per partecipare al workshop della Quadriennale di Roma, ospitato dal Man di Nuoro. Quel viaggio e quell'esperienza sono stati documentati con un video ora online sul canale YouTube del Mibact nel contesto della campagna #iorestoacasa #laculturanonsiferma.

In dieci minuti scorrono le immagini e i racconti della tre giorni immersi tra le suggestioni di un paesaggio millenario, tra boschi di lecci e lentisco, i profumi, i ricoveri dei pastori per una merenda a base di carasau e formaggio e le vestigia nuragiche, in una tra le mete più ambite dell'escursionismo. Un'esperienza unica artistica ma anche fisica e sensoriale. I partecipanti hanno potuto confrontare le proprie sensazioni e gli stimoli ricevuti con l'artista Enrico David, il critico Bart van der Heide e lo scrittore nuorese Marcello Fois, in uno scambio intenso e fecondo.

Poi la visita guidata al museo, prezioso presidio culturale che dialoga con il mondo. Al progetto ha collaborato la Sardegna Film Commission, il seminario invece si è svolto sotto la guida di Sarah Cosulich, direttrice artistica della Quadriennale di Roma. "Con questa iniziativa il Mibact - spiega lo stesso ministero - attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela e valorizzazione".