Fluorsid dona disinfettante a ospedale Cagliari

La Fluorsid, il cui proprietario è il patron del Cagliari Calcio Tommaso Giulini, ha inviato all'ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari, 100 litri di soluzione sanificante per le mani. Lo annuncia su Facebook l'Azienda Ospedaliera Brotzu, che accorpa lo stesso Microcitemico e l'oncologico. "Vogliate accettare, a sostegno degli ingenti, preziosi e importanti sforzi profusi quotidianamente e ancor più a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, questo piccolo dono che nasce dalle esperte mani dei tecnici del laboratorio di Fluorsid spa - è il messaggio inviato dall'azienda con sede nell'area industriale di Macchiareddu - Dalle Nostre mani per le Vostre mani!".