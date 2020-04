Coronavirus: Regione, 7mln per l'industria dello spettacolo

Prime risposte concrete della Regione in soccorso dell'industria dello spettacolo in affanno per il fermo dovuto all'emergenza Covid-19. La Giunta Solinas ha appena sbloccato, infatti, sette milioni di euro destinati a produzioni che operano nella musica, nella danza e nel teatro.

"Non restiamo certo indifferenti rispetto alla grave crisi che sta investendo anche questo mondo", dice il governatore Christian Solinas. Con la delibera appena approvata l'esecutivo prevede un'accelerazione della spesa di risorse già stanziate nel bilancio 2020, proprio per consentire agli enti interessati di avere nel più breve tempo possibile liquidità.

"Gli uffici avvieranno l'istruttoria delle domande pervenute entro il 12 marzo 2020 così da provvedere alle anticipazioni - spiega l'assessore della Cultura Andrea Biancareddu - in una fase successiva si provvederà alle eventuali domande che dovessero pervenire entro il 31 luglio e ai conguagli sulle domande già pervenute".

In particolare sulle attività di spettacolo dal vivo, per quanto riguarda quelli non realizzati a causa dell'emergenza Covid, l'esponente della Giunta Solinas ha disposto che venga salvata la programmazione 2020, purché tali eventi siano stati inclusi nell'ambito dei piani di attività presentati. Intanto, gli uffici hanno terminato le istruttorie sui rendiconti 2019 e sono in arrivo i relativi pagamenti a saldo.