Coronavirus: Brigata Sassari dona buoni spesa a Comune Nuoro

(ANSA) - NUORO, 23 APR - La Brigata Sassari ha donato buoni spesa al comune di Nuoro: 1.650 euro la cifra messa a disposizione dai Dimonios che servirà a far fronte ai bisogni di alcune famiglie in gravi difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. I buoni donati dalle famiglie dei militari dell'esercito di stanza nella caserma di Pratosardo di Nuoro - sede del distaccamento del 152/o reggimento fanteria della Brigata Sassari - sono stati consegnati dal tenente colonnello Luigi Moi: potranno essere usati per l'acquisto di generi alimentari e altri beni di prima necessità. "Un gesto concreto di solidarietà compiuto dalle famiglie dei militari dell'Esercito che non si è tirato indietro di fronte all'emergenza - ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu - Sono tantissime le donazioni che continuano ad arrivare al Comune a sostegno delle famiglie più bisognose. I buoni donati - ha concluso il primo cittadino di Nuoro - si affiancheranno a quelli già erogati dal Comune per il tramite dei servizi sociali". (ANSA).