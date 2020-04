Coronavirus: aiuti a famiglie, al via domande a Cagliari

E' in pubblicazione l'avviso del Comune di Cagliari per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dalla Legge regionale che ha stanziato 120 milioni di euro per le famiglie sarde in difficoltà a causa del lockdown. Le domande di ammissione dovranno essere presentate dalle 8.30 del 24 aprile alle 20 del 5 maggio 2020, esclusivamente on line, attraverso il portale telematico accessibile attraverso il sito istituzionale a decorrere dal giorno e orario indicato.

I soli cittadini che non potranno accedere alla piattaforma on line per la presentazione della domanda o che avranno difficoltà nella compilazione della stessa, potranno rivolgersi ai Professionisti e ai CAF indicati nell'apposito elenco in pubblicazione, ai recapiti e negli orari indicati. L'avviso pubblico, le informazioni utili alla presentazione delle domande e l'elenco dei CAF e dei professionisti, possono essere scaricati dal link sul sito del Comune. Non saranno prese in considerazione le domande presentate, con qualsiasi modalità, prima del 24 aprile 2020 ore 8.30.