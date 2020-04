Consorzio Pecorino Sardo, ora misure anti-crisi

Di fronte alla situazione di crisi per l'emergenza Coronavirus il Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo Dop chiede sia a livello regionale che nazionale e comunitario "interventi urgenti destinati a sostenere la produzione della Dop, sia nel tipo dolce che nel tipo maturo". In particolare il Consorzio sostiene la proposta avanzata alla Regione dalla Coldiretti, affinché vengano stanziate somme adeguate per l'acquisto del Pecorino Sardo a breve maturazione da destinare alle fasce sociali più deboli e sollecita "l'apertura immediata di un tavolo virtuale sulla misura".

Inoltre auspica che a livello nazionale e comunitario possano essere adottate misure a sostegno dell'ammasso, "vista la sofferenza di molte aziende vicine al limite della capienza a causa del prodotto invenduto". Infine il Consorzio sollecita l'avvio di un piano straordinario di promozione sia a livello nazionale che internazionale, per rilanciare l'immagine ed il consumo dei prodotti italiani a Indicazione Geografica, a partire dai Pecorini Dop.