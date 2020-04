Agricoltura: banche pronte ad anticipo aiuti per 98,5 mln

Un sistema di aiuti per agevolare l'accesso al credito agli agricoltori che consente ai beneficiari dei premi comunitari relativi alle misure a capo e a superficie, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di poter richiedere alle banche aderenti l'anticipazione delle risorse. L'intervento si fonda su un accordo definito tra la Regione e la Commissione regionale Abi Sardegna. Potranno essere anticipati i contributi relativi a 11.470 domande per gli anni 2016-2017-2018, non ancora erogati da Agea (l'Agenzia nazionale), per un totale di circa 30 milioni di euro, oltre alle 16.658 domande dell'annualità 2019 (con scadenza impegno a maggio 2020) per un totale di circa 68,5 milioni di euro.

"In questo momento di straordinaria emergenza, abbiamo deciso di sostenere in maniera incondizionata i nostri agricoltori garantendo loro la liquidità necessaria e senza alcun costo, perché interessi e commissioni saranno a carico della Regione"., afferma il presidente della Regione, Christian Solinas.

"Le imprese agricole, che stanno affrontando uno stato di forte difficoltà del comparto agroalimentare come quello della mancanza di liquidità, potranno quindi accedere alle risorse a costo zero - sottolinea l'assessore Murgia - Nell'intervento saranno coinvolti i Centri di assistenza agricola che, curando la tenuta dei fascicoli aziendali e assistendo gli agricoltori nella presentazione delle domande, saranno chiamati ad attestare l'avvenuta presentazione delle richieste dei premi e ad assistere gli stessi agricoltori nei rapporti con gli istituti di credito. Questo provvedimento - conclude l'esponente della Giunta Solinas - resterà in essere anche per il futuro".