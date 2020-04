Tablet e pc a studenti Nuoro e Oresi con le pattuglie dei Cc

Tablet e computer portatili per la didattica a distanza arrivano agli studenti dell'Istituto Salvatore Satta di Nuoro e Orosei con le pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Considerato l'attuale divieto di spostamento per le misure anti Covid-19, i dispositivi, forniti in comodato d'uso e messi a disposizione dalla dirigente dell'istituto, Pierina Masuri, viaggeranno sulle auto dei militari per essere poi consegnati. Gli studenti del Satta potranno così di fruire degli insegnamenti a distanza per il completamento del loro percorso di studi. Nei prossimi giorni i carabinieri svolgeranno lo stesso servizio in altri comuni della provincia.