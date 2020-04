Impugnata legge chioschi tutto l'anno, Lega "la difenderemo"

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - La Lega è pronta a difendere la legge della Regione Sardegna sull'apertura dei chioschi in soiaggia tutto l'anno che il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale. "Non ci facciamo intimidire, né ci arrendiamo - dichiara il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni, primo firmatario della proposta poi diventata legge a febbraio - tutta la documentazione è al vaglio dei nostri legali e faremo di tutto per far valere le nostre ragioni a favore del lavoro e dell'occupazione ma mai contro l'ambiente".

"In un periodo di grave emergenza come quello che viviamo - spiega l'esponente del Carroccio - la possibilità di destagionalizzare e non sottoporre le imprese a ulteriori ed esose spese con l'obbligo di smontare i manufatti amovibili era, ed è tuttora, un'importante e differente occasione di sviluppo economico". (ANSA).