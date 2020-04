Fenicottero vicino a case, foto virale

Stava passando in auto lungo strada che divide in due lo stagno di Molentargius, a Quartu Sant'Elena, alle porte di Cagliari, quando ha dovuto cedere il passo ad un fenicottero che stava attraversando per spostarsi da uno specchio acqueo all'altro. E' accaduto ieri notte, poco prima delle 22, a Mauro Marroccu, che ha immortalato quell'istante in una foto diventata subito virale sui social network.

E' uno degli effetti del lockdown, con la natura che si riprende gli spazi lasciati vuoti dagli uomini, costretti all'isolamento per l'emergenza coronavirus. Dopo i mufloni, diventati nuovamente padroni delle aree verdi attorno alle città in Ogliastra spingendosi sino all'interno dei giardini delle case, ora è la volta dei fenicotteri che da molti anni hanno scelto di nidificare nelle zone umide a ridosso del capoluogo sardo e che mai fino a ieri si erano spinti così vicino alle abitazioni.

"E' stato un evento davvero particolare - racconta Marroccu all'ANSA - ho dovuto fermare l'auto perché il fenicottero era proprio in mezzo alla strada. Come se niente fosse ha proseguito ad attraversare e i in quel momento ho scattato la foto. Non mi era mai capitata una cosa del genere: si tratta anche di animali molto schivi che vediamo normalmente volare sulle nostre teste o passeggiare nell'acqua, ma mai così vicino. In questo periodo, però, con le strade deserte è successo anche questo e ho voluto cogliere l'istante in questa foto".