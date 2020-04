Coronavirus: Ey, ripresa più facile per Cagliari e Sassari

Cagliari e Sassari sono tra le città italiane del centro-sud dove la ripartenza saà più facile, perché hanno le infrastrutture e le tecnologie già pronte e possono controllare meglio i pochi contagi sul loro territorio. E' quanto rileva un report di Ernst & Young - network mondiale di servizi professionali di consulenza - che ha incrociato gli indicatori di resilienza dello Smart city Index di EY (fattori sanitari, economici e sociali) con i dati del contagio covid-19.

In particolare Cagliari, con un indice dell'80.84, è la città dove la ripresa potrebbe essere più semplice, grazie ad un "ottimo sistema di trasporto pubblico integrato dai servizi di sharing mobility e fortemente digitalizzato, e a una rete di sensori collegati ad una centrale di controllo urbano molto avanzata"

Condizioni agevoli anche per Sassari, con un indice del 50.76. Oristano (35.71) e Nuoro (29.38) avranno invece una ripatenza più lenta, "perché le loro infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono di livello elevato e non consentono grandi prestazioni". In generale in Italia sono più del 20% delle città "non sarà in condizione di ripartire immediatamente, ma farà molta fatica, perché non ci sono le infrastrutture e le tecnologie adatte ad affrontare la complessità" della fase 2 post emergenza.