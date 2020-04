Coronavirus: con "Unisslive" l'Università è online per tutti

Si chiama "Unisslive - Il virus della conoscenza" ed è un programma di incontri online ideato dall'Università di Sassari per continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo e supporto culturale anche in tempi di emergenza coronavirus. L'iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi, per i quali le misure di contenimento hanno rappresentato uno stravolgimento in termini di quotidianità, esigenze di socialità e possibilità di accesso a stimoli culturali, sportivi e artistici.

Il programma sarà arricchito giornalmente di contenuti fruibili da tutti. Il prossimo appuntamento su su Google Meet è per giovedì 23 aprie alle 15.30 con la giurista Carla Bassu, docente di Diritto costituzionale, che durante "Io e i miei diritti" parlerà coi bambini dei diritti alla base della Costituzione e della società, per aiutarli a sviluppare la propria coscienza civica. Venerdì 24, sempre alle 15.30 e sempre su Google Meet, il neurofarmacologo Pier Andrea Serra illustrerà i meccanismi bio-chimici che attivano e governano le emozioni in occasione dell'incontro "La chimica delle emozioni".

Gli insegnanti interessati a ulteriori informazioni o a candidare le proprie classi devono scrivere unisslive@uniss.it. Gli appuntamenti della prossima settimana saranno dedicati più specificamente agli studenti delle medie e delle superiori. Oltre agli incontri online sono disponibili e accessibili vari contenuti e risorse divulgative, giochi "da quarantena", video e link pensati per aiutare i giovani, le famiglie e tutti ad arricchire il tempo dell'isolamento domestico.