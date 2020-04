Coronavirus: case troppo piccole per sopravvivere a lockdown

Costretti a stare in casa. Ma le abitazioni non sono adeguate alle esigenze di questa situazione: poco spazio. E una casa su dieci non ha balconi o giardini. Lo dice un'indagine di Abitare Co., società attiva nell'ambito dell'intermediazione immobiliare: le famiglie sarde - rileva il report - hanno a disposizione una superficie media di 126,4 mq, un valore ben al di sopra della media nazionale (117 mq). Ma un quarto (26,5%) è al di sotto degli 80 mq e il 10,1% non raggiunge i 60. Tra le province, la percentuale di case inferiori a 80 mq è più alta a Sassari (28,2%) e a Cagliari (28,1%).

E i nuclei numerosi? Il 14,8% delle abitazioni sarde occupate da più di 4 persone è inferiore a 80 mq (la media nazionale è del 20,7%). Nonostante i dati siano migliori rispetto ad altre regioni, sono tante le abitazioni sovraffollate: nel 2018, secondo i dati dell'Istat, il 26,6% dei sardi, 438.400 residenti, viveva in questa condizione. Ma al sovraffollamento si aggiunge anche la carenza dei servizi primari e strutturali.

Nel 2018 quasi 361.000 cittadini isolani (21,9% della popolazione) vivevano in case con problemi strutturali o di umidità.