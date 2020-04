Vigili fuoco regalano tablet e giochi per bimbi ricoverati

Donazioni dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro al Reparto di Pediatria dell'ospedale San Francesco. Tablet, un televisore a grande schermo e giochi per bambini, sono stati regalati ai sanitari e ai piccoli pazienti dell'ospedale nuorese dopo una raccolta fondi durata alcune settimane.

Una delegazione dei Vigili del Comando barbaricino, con in testa il comandante Fabio Sassu, si è recata oggi al nosocomio nuorese e ha consegnato la donazione nelle mani dei dirigenti del reparto e della dirigente della Assl di Nuoro Grazia Cattina. "Con questo gesto i vigili del fuoco nuoresi - ha sottolineato il comandante Sassu - hanno voluto manifestare a tutto il personale sanitario dell'ospedale San Francesco, il loro plauso e la loro gratitudine per il lavoro e il sacrificio speso in questa grave crisi sanitaria che ha colpito il Paese".