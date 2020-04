Maltempo: allerta meteo per ciclone sulla Sardegna

Allerta meteo della Protezione civile regionale per l'arrivo in Sardegna di piogge torrenziali, soprattutto nella zona settentrionale e centrale della costa orientale. L'avviso è scattato alle 14 e resterà in vigore sino alle 12 di mercoledì 22 aprile. Colpevole di questa ondata di maltempo, un vortice ciclonico posizionato sull'Isola e in progressivo spostamento verso il Tirreno centrale e poi meridionale.

"Il vortice di bassa pressione, con minimo sulla verticale sarda - chiarisce Alessandro Gallo, l'esperto di Meteonetwork Sardegna - ha scalzato il campo di alta pressione con precipitazioni sporche per richiamo di sabbia sahariana e vento sostenuto da levante. Nei prossimi giorni il bacino del Mediterraneo rimane scoperto per l'avanzare della goccia fredda presente sulla penisola iberica, che in dinamica tende ad agganciarsi alla vasta depressione nord orientale". Mercoledì, dunque, proseguono sulla Sardegna "piogge deboli moderate a carattere intermittente sul centro sud della regione, più abbondanti sul settore ogliastrino, Gallura e Baronia dove i cumulati potrebbero registrare nelle 12 ore dai 20-30 millimetri".

"Successivamente - prosegue il meteorologo - un timido accenno di alta pressione tende a risalire sul bacino mediterraneo con una graduale attenuazione dei fenomeni dal tardo giovedi e ampie schiarite sul Cagliaritano". Deboli rovesci e piovaschi possibili anche nel fine settimana, soprattutto nelle ore pomeridiane. "La ventilazione - prevede Gallo - tende ad attenuarsi e ad assumere una direzione da Nord-Nord Est, con temperature minime in diminuzione, massime in aumento nel week end con sensibile escursione termica tra la notte e il giorno".