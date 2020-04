Lite coppia-vigili a Sassari, "fatti penalmente rilevanti"

(ANSA) - SASSARI, 21 APR - "Le due persone protagoniste dei fatti di venerdì scorso, sui quali si è creata un'elevata attenzione mediatica, si sono rese responsabili di fatti penalmente rilevanti". Così il comandante della polizia locale di Sassari, Gianni Serra, prova a mettere la parola fine alle polemiche scatenate dal video, diventato virale sul web, che ritrae una donna e un uomo alle prese con i vigili urbani accorsi in via Ugo La Malfa, nel quartiere di Carbonazzi, a bordo di quattro auto e ritenuti responsabili dalla rete di metodi violenti e poco consoni al contesto.

Sabato mattina la coppia era stata denunciata alla Procura di Sassari per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Il loro fermo era stato documentato dai video di alcuni residenti della zona, pubblicati sui social tra l'indignazione generale: il diverbio verbale seguito alle contestazioni mosse ai due è degenerato in scontro fisico. "Nel rispetto del lavoro della magistratura, a cui il legislatore affida la direzione delle indagini, non si ritiene opportuno rilasciare alcun commento", dice Serra pur precisando che "gli agenti hanno svolto un'attività di polizia giudiziaria che già da sabato è stata posta all'attenzione dell'autorità competente".

Ma l'ira degli utenti di Facebook e la conseguente eco mediatica avuta dall'intera vicenda hanno indotto la polizia locale a un'ulteriore indagine. "In relazione ad alcuni post diffamatori apparsi sui social - conclude il comandante della polizia locale di Sassari - il comando sta raccogliendo la documentazione per agire penalmente nei confronti dei responsabili". (ANSA).