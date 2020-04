Kit sicurezza e corsi online per prevenire infortuni lavoro

Distribuzione dei "kit sicurezza" e formazione on line ma anche conoscenza delle linee guida contro il Coronavirus, aggiornamento sulle nuove disposizioni nei cantieri con check list e schede grafiche. Sono le iniziative intraprese dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna, organismo bilaterale delle costruzioni costituito da Confartigianato Imprese Sardegna e Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL, che negli ultimi anni ha assistito 2.000 imprese artigiane e 7.000 lavoratori del settore.

Sono più di 1.600, per ora, i "kit sicurezza" in distribuzione agli addetti delle imprese artigiane edili, contengono i dispositivi di protezione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero un paio di scarpe antinfortunistiche, un occhiale trasparente, 3 paia di guanti e una polo, e quelli per la prevenzione del contagio da COVID-19, quindi una confezione di gel igienizzante e 5 mascherine.

Ma la lotta contro il Coronavirus si può attuare anche con l'aggiornamento a distanza tramite pc, tablet e smartphone. Per i dipendenti delle costruzioni, infatti, saranno disponibili, gratuitamente, i corsi on line.

In Sardegna i cantieri edili sono sospesi ma l'attività delle imprese delle costruzioni, e soprattutto degli addetti, non è di certo ferma.

Anzi, il settore si prepara alla ripresa dei lavori all'insegna della sicurezza, , la formazione la conoscenza. "Per essere pronti a ripartire nelle costruzioni abbiamo deciso di puntare contemporaneamente sugli addetti e sulle imprese - commenta Giacomo Meloni, Presidente della Caes - per i primi sul loro aggiornamento professionale e sulla tutela della salute contro gli infortuni e i rischi connessi al COVID-19, mentre per le seconde sulla conoscenza e applicazione delle norme di settore, anche quelle varate recentemente nate al fine di contenere l'epidemia".