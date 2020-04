Coronavirus: Università di Cagliari lancia raccolta fondi

Raccolta di fondi a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari promossa dall'ateneo del capoluogo. Obiettivo: supportare le azioni promosso dall'Aou per evitare il contagio e l'ulteriore diffondersi del Covid-19, garantire assistenza e cure alle persone contagiate e contribuire a studi e ricerche. L'iniziativa è prevista in un decreto firmato nei giorni scorsi dalla rettrice Maria Del Zompo.

"Si tratta di un sostegno concreto per operatori e pazienti - commenta - ma ancora di più sulla ricerca di base e clinica sul coronavirus per il nostro ateneo che ha già dimostrato di avere più di un gruppo valido nell'affrontare le risposte alle tante domande che la pandemia ha posto alla nostra società, in tutti i settori coinvolti".

L'erogazione liberale in denaro da devolvere all'AOU di Cagliari, per far fonte all'emergenza COVID-19, potrà essere effettuata mediante modalità "PagoPA", il sistema realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) o bonifico bancario al codice Iban IT51T0101504800000000043280, indicando nella causale bonifico "AiutoperCOVID-19 alla AOU di Cagliari-Art. 66 D.L. 18/2020".