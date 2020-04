Coronavirus: screening della task force militare nelle Ras

Proseguono i controlli sanitari della task force di medici militari nelle case di riposo per anziani del nord Sardegna, per effettuare i tamponi sugli ospiti e verificare se ci siano contagi da coronavirus. Nelle ultime 48 ore l'équipe composta da medici militari, dell'Aou, dell'Ats e della Brigata Sassari, è intervenuta in sei strutture socioassistenziali di Ozieri e Sassari.

Ieri è stato effettuato lo screening degli anziani e degli operatori nelle case di riposo "Monsignor Cogoni" e "Casa Marta" a Ozieri. Successivamente i controlli hanno coinvolto le comunità alloggio "Il salice" e "Divina provvidenza" a Sassari.

Oggi, invece, sempre nel capoluogo, via ai tamponi su ospiti e dipendenti delle comunità integrate per anziani "Le magnolie" e "Villa Eba Giara". Le attività di controllo sanitario proseguiranno nei prossimi giorni con i test diagnostici previsti nelle Rsa "L'ancora" a Ploaghe, "Le rondini" a Chiaramonti e "Regina Elena" a Osilo.