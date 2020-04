Balneari: legge chioschi impugnata, esultano ambientalisti

Due leggi regionali sulle spiagge, entrambe approvate nel febbraio scorso, impugnate dal Consiglio dei ministri. E gli ambientalisti esultano. Una riguarda l'apertura degli stabilimenti balneari tutto l'anno e non solo nei mesi estivi: il provvedimento proposto dalla Lega stabilisce che entro ogni ottobre i concessionari possano presentare domanda ai Comuni per non smontare le strutture, purché garantiscano almeno per dieci mesi l'attività.

L'altro, nato su iniziativa del Psd'Az, mette a disposizione dei Comuni costieri gli strumenti per liberare le spiagge dalle alghe durante la stagione estiva, prevedendo lo stoccaggio provvisorio della posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale.

Contro il primo, in particolare, si era scagliata l'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (Grig) che aveva parlato di "legge scempia-spiagge", invitando il governo a impugnarla. "Ora la nostra segnalazione è stata accolta", commenta soddisfatto il presidente del Grig Stefano Deliperi.