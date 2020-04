Utilizza 3 rider in nero, nei guai titolare pizzeria

Effettuavano le consegne a domicilio delle pizze, ma non erano assunti. Tre lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza a Cagliari durante uno dei tanti controlli mirati a verificare il rispetto della normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Sotto i riflettori è finita una pizzeria, aperta proprio perché effettua consegne a domicilio.

Tre rider 'portapizze' sono stati identificati mentre si apprestavano a uscire per le consegne. Dagli accertamenti successivi è emerso che nessuno dei tre era assunto. "Il datore di lavoro, oltre alla diffida a regolarizzare la posizione dei tre dipendenti, è stato destinatario di una sanzione amministrativa da un minimo di 5.400 ad un massimo di 32.400 euro - spiegano dalle Fiamme gialle - nonché di un ulteriore provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio in ragione del fatto che i lavoratori irregolarmente impiegati costituivano oltre il 20% del totale della forza lavoro".

Uno dei lavoratori in nero aveva anche inoltrato all'Inps la domanda per il reddito di cittadinanza, ma visto che lavorava non ne aveva diritto. È stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Sempre sul fronte delle concessioni del reddito di cittadinanza i finanzieri hanno riscontrato nei giorni scorsi altre due irregolarità.