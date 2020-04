Un boccone le va di traverso, muore soffocata a 63 anni

Un boccone le è andato di traverso ed è morta soffocata. Tragedia in una abitazione a Villacidro (sud Sardegna), vittima una donna di 63. Il fatto è avvenuto poco prima delle 13. Da quanto si apprende, la 63enne stava pranzando quando del cibo le è rimasto bloccato in gola, soffocandola. Non si sa se fosse sola in casa o se ci fossero con lei anche i familiari. L'allarme comunque è scattato subito. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e i carabinieri, fermati da un passante mentre la pattuglia transitava in zona. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per la donna non c'è stato nulla da fare.