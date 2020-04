Solinas ottimista su riaperture

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Il governatore della Sardegna Christian Solinas si è detto ottimista, in riferimento agli studi odierni dell'Osservatorio nazionale della Sanità e della Fondazione Gimbe che fotografano la Sardegna come una delle prime Regioni "covid free" già dalla fine di aprile. "Queste ottime proiezioni, come anche i risultati odierni che fotografano un numero di casi guariti superiore a quello dei positivi - ha detto - non sono frutto del caso ma il risultato delle misure dure e necessarie messe in campo". In ogni caso serve prudenza: "Lo stesso direttore dell'Osservatorio Ricciardi dice che sarebbe errore anticipare le riaperture, cancellando i sacrifici fatti, occorre uno studio attento e mirato che ci consenta di ripartire evitando contagi di ritorno". (ANSA).