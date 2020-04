Pd, modello SS. Trinità per combattere il virus

"Lo stavano per trasformare, ridimensionare e forse chiudere. E ora, proprio grazie a quello che sembrava il suo difetto più grave - è suddiviso per padiglioni - sembra essere l'arma modello per combattere il Covid-19". È la riflessione del consigliere comunale Pd Fabrizio Marcello. È il racconto degli ultimi due mesi del Santissima Trinitá.

"Il 2 marzo 2020 - racconta - ricovera il primo paziente per Covid 19. La storia si ripete in modo ciclico. Dai dati 4 contagi del personale sanitario". Le ragioni della capacità di resistere, di limitare i danni e ottenere i primi successi? Logistiche, innanzitutto. I padiglioni ricavati dalle caserme che fino alla seconda guerra mondiale avevano ospitato genio militare e artiglieria, consentono percorsi a senso unico con ingresso, zona verde, zona arancione (vestizione), zona rossa trattamento pazienti, zona arancione (svestizione), zona verde, uscita dal lato opposto all'ingresso. "Forse - avverte Marcello - bisogna fare una riflessione sugli ospedali a blocco unico?".

Poi ci sono le competenze. Malattie infettive nel trattamento da HIV, patologie epatiche, Tubercolosi, Infezioni del sistema nervoso centrale, malattie tropicali. Più pneumologia e rianimazione con tutti gli altri reparti a supporto. "Oggi - riassume Marcello - il Santissima Trinitá può contare su oltre 1.000 dipendenti, su 319 posti letto per ricovero ordinario, 41 per ricovero diurno".