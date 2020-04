Grendi, agevolazioni autotrasportatori

Tariffe agevolate per gli autotrasportatori che imbarcano mezzi vuoti sulle navi di Grendi Trasporti Marittimi dalla Sardegna per sostenere sostenere l'economia dell'isola nell'attuale fase di emergenza. Ora le partenze da Marina di Carrara sono concentrate su Cagliari 4-5 volte alla settimana ma Grendi, grazie al fatto di operare con terminal di proprietà e con le sue navi, potenzia il servizio di collegamento con una nuova nave e una nuova rotta per il Nord Sardegna con scalo a Porto Torres, due volte alla settimana.

"Oltre alle note difficoltà indotte da questa situazione di pandemia, il blocco di molte attività produttive ha reso più oneroso il compito degli autotrasportatori che si trovano ad effettuare i viaggi di ritorno senza il pieno carico del mezzo, con un inevitabile incremento dei costi - osserva Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi. Questa situazione rischia di far crescere le tariffe dei trasporti per le lunghe distanze e per le isole in particolare. Per questo il Gruppo Grendi intende proseguire nel suo impegno per assicurare la continuità degli approvvigionamenti chiedendo solo il recupero dei costi per i mezzi che rientrano dalla Sardegna, in modo da limitare il cosiddetto costo di bilanciamento".