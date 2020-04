Coronavirus: balneari,via a manutenzioni sulle spiagge sarde

Non è stata necessaria alcuna ordinanza, è bastata una nota esplicativa del governo per dare il via libera, anche in Sardegna, alla manutenzione degli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva. Lo spiega l'assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna che già venerdì scorso, dopo una riunione in videoconferenza con i colleghi delle altre Regioni costiere, aveva annunciato l'avvio dei lavori.

"Oggi abbiamo trasmesso una circolare ad hoc ai Comuni - ha spiegato all'ANSA Sanna - ma di fatto gli imprenditori erano già liberi di cominciare, molti infatti in questo fine settimana hanno portato l'attrezzatura negli spazi in concessione". E' chiaro, ha aggiunto, "che il montaggio avverrà con tutte le precauzioni".

Intanto, ha ricordato l'assessore, "in attesa della riapertura, al governo abbiamo chiesto linee guida omogenee per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la distanza da rispettare nel posizionamento di lettini nelle strutture, ma anche a quali regole dovranno attenersi i cittadini nelle spiagge libere".