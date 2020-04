Cisl, misure adeguate Poliambulatori per Fase 2

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Per la fase 2 nei poliambulatori Ats devono essere adottate misure adeguate per contenere la diffusione del coronavirus, ridurre l'esposizione degli operatori, ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali a disposizione e tutelare la salute dei pazienti .

Lo chiedono i medici aderenti alla Cisl che esplicitano le loro richieste in una lettera inviata all'Ats. Tra le iniziativa da prendere,quella di "fornire giornalmente a ciascun Specialista Ambulatoriale un Kit contenente i Dpi da utilizzare in base alle linee guida di ciascuna branca specialistica", ma anche quella di "Attivare i percorsi di igiene e sanificazione ambientale di tutta la struttura con particolare frequenza per gli ambulatori più a rischio", assieme alla disponibilità di disinfettanti per le mani e mascherine chirurgiche per i pazienti in sala d'attesa. Proposta anche la riorganizzazione dell'attività ambulatoriale e domiciliare. "Nelle attuali condizioni questi presidi sanitari territoriali, a diretto contatto col pubblico, rischiano di diventare, senza la loro messa in sicurezza, futuri focolai di infezione - osserva la segretaria regionale Luciana Cois - La Cisl Medici ricorrerà a ogni iniziativa per evitare che la voglia di ripartire e di tornare alla normalità possa avvenire mettendo in grave rischio la salute di operatori sanitari e utenti dei poliambulatori. Improvvisazione e disorganizzazione hanno in Italia riempito le fosse di pazienti e personale sanitario". (ANSA).