Allarme bomba in banca Alghero

Un pacco sospetto all'interno della filiale della banca Intesa Sanpaolo di Alghero in via Giovanni XXIII ha fatto scattare l'allarme bomba ad Alghero (Sassari). Sul posto gli artificieri, i Carabinieri della Compagnia e gli specialisti della squadra antisabotaggio che sono all'opera per cercare di capire se l'involucro ritrovato questa mattina da alcuni operatori sia effettivamente pericoloso. La filiale è stata evacuata e la strada antistante è stata chiusa.