Minacce a presidente Protezione civile Villanovafranca

Un biglietto con minacce di morte è stato trovato sull'auto di Gianni Follesa presidente della sezione di Protezione Civile di Villanovafranca, nel Sud Sardegna. La vettura, una Fiat Punto con tanto di simboli distintivi della Protezione civile, era parcheggiata sotto casa del presidente di sezione. Nel biglietto, scritto su un foglio a quadretti con una penna biro, da quanto trapela, c'era scritto: "Signor Follesa, smetti di dire cose che non sai altrimenti ti troverai con un buco alla nuca. Saluti".

Il presidente ha subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale che hanno prelevato il biglietto che sarà sottoposto ad accurate analisi nel tentativo di individuare l'autore. Follesa ha presentato una formale denuncia per minaccia aggravata. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio. Al momento non si esclude alcune ipotesi, anche se l'episodio sembra non essere collegato all'attività svolta dalla Protezione civile di Villanovafranca nell'ambito dei controlli mirati a frenare la diffusione del coronavirus.

GOVERNATORE SOLINAS, "GESTO VILE" - "Un gesto vile che colpisce uno dei tanti uomini che in questa drammatica emergenza stanno generosamente offrendo la propria opera per la tutela della salute pubblica". Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sulle minacce di morte recapitate con un biglietto lasciato sull'auto al presidente della Protezione Civile di Villanovafranca, (Sud Sardegna), Gianni Follesa. "Auspicando che le indagini delle forze dell'ordine portino al più presto all'individuazione dei colpevoli - sottolinea il presidente, desidero manifestare al presidente Follesa la vicinanza e solidarietà mia e della Giunta Regionale".