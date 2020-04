Coronavirus: mufloni in città nell'Ogliastra

Ai tempi del coronavirus e con i residenti in quarantena, ad Arbatax, un piccolo borgo di villeggiatura della marina di Tortolì, nella costa orientale della Sardegna, i padroni delle strade deserte sono i mufloni.

Ieri mattina ne è stato avvistato uno da un passante che si aggirava nelle vie del borgo. Non è la prima volta in queste zone ci si imbatte in questi splendidi esemplari che vivono liberi all'interno del parco naturale di Bellavista. Girano sulle Rocce rosse, a Cala Moresca e qualcuno è stato avvistato persino sulla spiaggia di Porto Frailis nella zona bassa del paese. Oltre ai mufloni, nelle zone vicino al parco ci si può imbattere anche in daini, cinghiali e altri animali selvatici che spesso sconfinano e si fanno ammirare dai turisti o dalle persone del posto.