Coronavirus: Solinas, 673 assunzioni da inizio emergenza

(ANSA) - CAGLIARI, 18 APR - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Sardegna sono stati creati 673 nuovi posti di lavoro nel settore della sanità. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, che ha fatto il punto sulle nuove assunzioni fatte per potenziare il servizio sanitario regionale a causa dell'emergenza Covid 19.

In tutto le 673 persone così ripartite: per il 41% si tratta di infermieri, oss il 31%, medici il 16% e specializzandi l'8% e il 4% altre figure tecnico sanitarie. (ANSA).