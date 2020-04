Coronavirus: positivo infermiere a Oristano

Un infermiere di Oristano è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento. È addetto alle cure territoriali, precisano dall'Ats, non lavorava all'ospedale San Martino, ma si occupava del prelievo prelievo dei tamponi orofaringei sui soggetti con sospetto Covid.

Sono in corso le analisi su tutte le persone venute a contatto con l'operatore e sono stati sanificati i locali in cui ha lavorato. In corso anche gli accertamenti per capire come sia stato infettato. L'ipotesi, al momento, è che il contagio sia avvenuto fuori dal lavoro, forse dalla madre che diverse settimane fa stava male.

Alcune settimane fa all'ospedale San Martino era risultato positivo un medico dell'Unità operativa di Medicina Interna, ma i due tamponi successivi hanno dato esito negativo. Secondo gli esperti, si è quindi trattato di un falso positivo. Il medico, che non aveva effettivamente alcun sintomo riconducibile al Covid-19 e che era stato l'unico caso positivo su 82 test eseguiti nella struttura ospedaliera, era stato posto in isolamento domiciliare ed ora potrà riprendere a lavorare.