Test medici militari in centro anziani Alghero

Un team composto da medici dell'Esercito, della Marina, dell'Aou di Sassari e dell'Ats ha eseguito tamponi e test diagnostici sugli ospiti e sugli operatori nel Centro residenziale per anziani e nella comunità alloggio "Sant'Agostino", ad Alghero, per verificare la presenza del coronavirus.

Sempre i militari stanno proseguendo con le operazioni di scaricamento e trasporto di materiale sanitario destinato alla Protezione Civile regionale: personale della "Brigata Sassari" ha prelevato e consegnato importanti carichi di mascherine chirurgiche e filtranti facciali (certificati FFP2 e FFP3), ma anche provette per esami microbiologici e tamponi atterrati tra ieri e oggi all'aeroporto militare di Decimomannu e di Cagliari-Elmas.

Si tratta di materiale sanitario proveniente da Milano Malpensa, che ha viaggiato a bordo di un Dornier dell'Aeronautica militare e di un C-27J della Leonardo per raggiungere la Sardegna.