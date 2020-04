Aerei: da oggi proroga continuità fino al 24 ottobre

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - E' scattata oggi la proroga del regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna con scadenza il 24 ottobre prossimo. Sei le rotte interessate: Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano, Alghero-Roma, Alghero-Milano. Di fatto, però, sino al 3 maggio si volerà solo da Cagliari per Roma, e una sola volta al giorno, come previsto dal decreto del ministero dei Trasporti che per far fronte all'emergenza Covid-19 ha sospeso il traffico passeggeri da e per la Sardegna.

I collegamenti saranno coperti solo da Alitalia. La compagnia di bandiera, che già operava su Alghero e Cagliari, si è aggiudicata infatti la procedura di emergenza adottata per sopperire al passo indietro di Air Italy, ora in liquidazione.

Nonostante il lockdown è già possibile prenotare i voli fino alla scadenza della proroga. L'attuale regime, in ogni caso, in base agli accordi non potrà andare oltre il 31 dicembre, quando, per volare con tariffe agevolate servirà un nuovo bando che la Regione sta mettendo a punto. (ANSA).