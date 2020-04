Coronavirus: 'Sul filo', ritratti di famiglia in quarantena

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Un'iniziativa sul filo delle storie: ritratti di famiglia in quarantena. Prosegue il progetto "Sul Filo - Una rete per piccoli equilibristi" con l' iniziativa "La mia famiglia - laboratorio di biografia a distanza".

Un invito rivolto alle famiglie con bambini 0- 6 anni a raccontare attraverso un video, un audio, una foto o un testo, in relazione all'essere genitori, un momento particolare delle proprie giornate in questa difficile situazione. Piccole memorie familiari con le storie che diventano le tante voci di una narrazione corale. Faranno poi parte, previa liberatoria, di una raccolta che verrà pubblicata sul sito del progetto e appena le condizioni lo consentiranno, presentata al pubblico.

Cemea Sardegna è capofila de "Sul filo" selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto coinvolge Cada Die Teatro, La Carovana, gli Istituti Comprensivi Pirri 1 e Pirri 2 (Pirri - Cagliari), Via Stoccolma (Cagliari) e Mons. Saba (Elmas), Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova, associazione nazionale Sapie, Comune di Cagliari, associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa (Pirri).

"Un laboratorio di crescita personale e autoconsapevolezza dalla duplice valenza culturale e sociale - spiegano Silvestro Ziccardi (Cada die teatro) e Renato Perra (Cemea) - adeguato alla situazione d'emergenza per continuare a stare vicino ai bambini e alle loro famiglie. importante è focalizzare l'attenzione su momenti anche piacevoli, interessanti della quotidianità per condividerli e testimoniare e documentare un periodo drammatico della nostra storia familiare e nazionale". (ANSA).