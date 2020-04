Coronavirus: lotta all'Hiv trasloca dalle classi al web

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Prevenzione e lotta all'Hiv anche senza incontri in classe, in aula magna. Ai tempi dell'emergenza Coronavirus, la Lila di Cagliari trasforma il progetto EducAids rivolto alle scuole in un'edizione online aperta a tutti gli istituti. Docenti e dirigenti scolastici possono contattare la Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids per organizzare un webinar rivolto agli studenti delle scuole superiori. EducAids Webinar è l'evoluzione del progetto EducAids, nato nel 2010, che ha coinvolto oltre 10mila studenti della Sardegna.

"Neanche in un periodo inverosimile come quello che stiamo vivendo - spiega Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari - possiamo permetterci di abbassare la guardia su Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili. I ragazzi che oggi stanno a casa, torneranno a uscire, a innamorarsi e a riprendersi la propria vita affettiva e sessuale: il nostro obiettivo è molto semplice, fornire le informazioni necessarie perché siano consapevoli dei rischi connessi ai rapporti sessuali, evitando quindi nuove infezioni".

Il progetto prevede la somministrazione di un questionario anonimo, online, agli studenti per capire qual è il livello di conoscenza e la percezione del rischio. Successivamente l'équipe Scuola di Lila Cagliari prepara un webinar adeguando i contenuti ai risultati emersi dal questionario.

Durante gli incontri gli esperti Lila sono disponibili per rispondere - anche in anonimato - alle domande dei più giovani.

Dall'avvio delle restrizioni delle autorità, Lila Cagliari ha sospeso tutti i servizi offerti "in presenza": test rapidi, colloqui in sede e visite in ospedale. Il centralino telefonico 3475565300 e l'assistenza via mail e chat sono rimasti attivi e operativi, senza riduzioni di orari. (ANSA).