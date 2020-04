Coronavirus: carabinieri portano pc a casa agli studenti

Da oggi 35 studenti del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari potranno seguire le lezioni da casa con computer e tablet forniti dalla scuola. La dirigente scolastica dell'istituto, infatti, ha cercato di venire incontro alle esigenze di un gruppo di ragazzi in difficoltà e con l'aiuto dei carabinieri ha fatto recapitare direttamente a casa i pc.

Una decina di militari dell'Arma oggi sono andati al Pacinotti e hanno prelevato dalle aule didattiche i computer e i tablet, per poi raggiungere le case degli studenti distribuiti nell'area vasta di Cagliari. "L'idea mi è venuta ascoltando un servizio televisivo nel quale veniva intervista una mia collega di Napoli - racconta all'ANSA la dirigente scolastica Valentina Savona - avevamo il problema di come consegnare i computer e, sentendo la collega di Napoli che aveva usato le forze dell'ordine, ho chiamato i Carabinieri martedì mattina per chiedere il loro aiuto. La risposta dell'Arma è stata straordinaria e immediata: questa mattina sono venuti a ritirare i computer e i tablet per poterli a casa degli studenti che avevamo individuato. Si tratta di ragazzi di diverse classi che, per svariati motivi, avevano problemi. Noi abbiamo adattato i computer della scuola e acquistato i tablet con i fondi del Ministero per consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni a distanza".

La preside ci tiene a precisare "tutte le scuole si sono attivate per aiutare gli studenti, ognuno ha trovato un modo per far loro arrivare le attrezzature, stiamo lavorando tantissimo su questo aspetto". La scuola ha anche risolto il problema delle connessioni a Internet. "Abbiamo verificato chi aveva difficoltà per le connessioni - sottolinea la dirigente scolastica - abbiamo poi inviato loro un modulo da compilare per l'acquisto di una chiavetta, con parametri ben precisi, poi sarà loro rimborsata la cifra spesa".