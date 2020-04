Mascherina rossa contro violenza donne

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Ha preso il via da qualche giorno la campagna "Indossa una mascherina rossa", nata da un'idea della Commissione Pari Opportunità presieduta dalla consigliera Stefania Loi, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli episodi di maltrattamento domestico durante le restrizioni dovute al Coronavirus. L'invito è rivolto a tutte le donne che, indossando una mascherina rossa, potranno non solo proteggersi ma anche lanciare un messaggio di sensibilizzazione.

Accanto a iniziative come questa, restano attivi i numeri di telefono ai quali rivolgersi in caso di necessità: 1522 - Numero nazionale dei centri antiviolenza; 070/492400 - Centro Antiviolenza Donna Ceteris; 070/208013 - Centro Antiviolenza Donne al Traguardo. (ANSA).