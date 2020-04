Inps, bonus 600 euro in pagamento

Bonus da 600 euro in pagamento da oggi in Sardegna. Oggi toccherà a circa 30-40mila richiedenti su un totale regionale di circa 110.000 domande. Sono i numeri forniti dal Comitato regionale dell'Inps. "Sono dati informali - spiega il presidente Piero Agus - perché, per motivi di sicurezza, le riunioni dei comitati locali sono state bloccate sino a giugno". Entro la fine di questa settimana i bonus dovrebbero arrivare a tutti gli aventi diritto. "Ci sono - spiega - ancora due partite aperte: quella della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga. Per la cassa integrazione è attiva a livello regionale una task force di venti componenti per accelerare i tempi".