Coronavirus: Solinas, alberghi per asintomatici da valutare

E' pronto il piano della Regione Sardegna per acquisire alberghi dove alloggiare le persone positive al Covid-19 e asintomatiche e il presidente Christian Solinas precisa: "Lo attiveremo solo se c'è la certezza del pieno utilizzo. Un uso parcellizzato, infatti, determinerebbe una spesa che inciderebbe non poco sulle finanze della Regione".

Il governatore mette in evidenza, quindi, la questione della copertura finanziaria. Anche perché, "ciò che la Regione ha fatto finora, l'ha fatto con proprie risorse: lo Stato non ha ancora stanziato nulla, né ci ha rimborsato quello che abbiamo dovuto anticipare per le cure sanitarie, l'assunzione di personale, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, l'acquisizione di ventilatori". Insomma, "dobbiamo essere efficaci ed economici nell'assumere le scelte". Riguardo al personale medico, "merita tutto il nostro sostegno e merita un discorso a parte: stiamo ultimando il calcolo di quanti intendono usufruire dell'albergo, per evitare il rischio di contagio nelle proprie case. Ultimata la verifica, prenderemo le strutture necessarie per garantire i posti letto".