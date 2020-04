Coronavirus: medici militari in case riposo Sorso e Siligo

Sanità militare ancora in prima linea nel nord Sardegna. La task force di medici e infermieri dell'Esercito e della Marina militare, che si sta occupando in particolare dell'emergenza nelle case di riposo del territorio, oggi è stata al centro anziani "Beate Vergine Noli me tollere" di Sorso e nella comunità alloggio "Il girasole" di Siligo.

Il team medico della Difesa, che con la Brigata Sassari opera a supporto dell'Unità di crisi locale e del Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Sassari, ha eseguito tamponi e test diagnostici che saranno processati a Sassari, nei laboratori dell'Aou e dell'Istituto zooprofilattico.